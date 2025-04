Cosmi rimarca: «Flick e Inzaghi sottovalutati. Inter, un dettaglio!»

Serse Cosmi ha parlato della sfida di San Siro pareggiata dall’Inter di Simone Inzaghi contro il Bayern Monaco per 2-2. L’allenatore italiano ha poi concentrato la sua attenzione sulle semifinali tra i nerazzurri e il Barcellona.

IL RAGIONAMENTO – Serse Cosmi si è così espresso a Radio TV Serie A su Inter-Bayern Monaco e la prossima sfida dei nerazzurri contro il Barcellona in semifinale di Champions League: «Di Flick si parla bene, ma non leggo commenti fantasiosi nei suoi confronti. Lui e Inzaghi dimostrano in campo di avere idee innovative, ma non vengono notati perché non piacciono come personaggi. Ormai nasci con un certo destino, da allenatore, e muori con esso. Il doppio confronto tra Inter e Barcellona? Devo essere sincero, la versione di Dortmund non mi è piaciuta per niente. I catalani sono stati fortunati per l’autorete che ha siglato l’1-2, altrimenti avrebbero rischiato di perdere 0-4 fuoricasa. Chiaro, si trattava di una partita atipica, ma dall’inizio non mi sono piaciuti».

Cosmi sull’importanza del lavoro degli attaccanti dell’Inter

LA CONVINZIONE – Cosmi ha poi proseguito sottolineando un dettaglio della sfida contro il Bayern Monaco: «Lautaro Martinez ha fatto tutto quello che si può valere da un attaccante. Uscito esausto, essendo calato nel corso del secondo tempo. Lo stesso vale anche per Thuram, di cui si è notato maggiormente. L’Inter si è trovata a fare una partita in cui era indispensabile il lavoro degli attaccanti per poter ripartire».