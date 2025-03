Cosmi ricorda: «Inter, 1 solo gol subìto in Champions League. Silenzio inspiegabile!»

Serse Cosmi ha presentato il match tra Inter e Feyenoord, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’allenatore italiano ha sottolineato un dato che viene sottovalutato da molti.

IL RAGIONAMENTO – Serse Cosmi si è pronunciato a Radio TV Serie A sul prossimo incontro di Champions League tra l’Inter e il Feyenoord. Con i nerazzurri in vantaggio di 2 gol, dato il risultato dell’andata, l’allenatore italiano si mostra fiducioso riguardo il loro passaggio ai quarti: «Se la partita d’andata fosse stata con un risultato diverso, sicuramente i pensieri dell’Inter sarebbero stati differenti. Certo, i nerazzurri non sottovaluteranno la partita, ma il pericolo ci sarebbe solo in caso di gol subìto immediatamente. L’Inter è più forte, può anche recriminare di aver sbagliato un rigore. I nerazzurri sono squadra, poi le partite vanno tutte giocate. Arrivare tra le prime 8 significherebbe una conferma delle ambizioni dei meneghini, che finora hanno avuto solo un passaggio a vuoto in finale di Supercoppa Italiana».

Cosmi su un valore dell’Inter (in Champions League) estremamente sottovalutato finora

DETTAGLIO RILEVANTE – Cosmi ha poi proseguito: «Si tratta di una squadra che ha preso soltanto un gol in Champions League, finora. Se avesse fatto 71 gol, tutti ne avrebbero parlato. Invece, sono in pochissimi a sottolineare la statistica dei gol subìti in Europa. Ciò è indice di una forza mentale importante da parte dei nerazzurri. Rendendomi fiducioso sul futuro».