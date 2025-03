Cosmi parla la lingua della verità: «Follia sottovalutare quello che fa l’Inter!»

Serse Cosmi si è espresso in termini entusiastici sull’Inter di Simone Inzaghi, sottolineando quanto i nerazzurri siano ingiustamente sottovalutati dagli appassionati.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter è attualmente in corsa nelle tre più importanti competizioni stagionali: Serie A, in cui è prima; Coppa Italia, in cui è in semifinale; Champions League, in cui è ai quarti di finale. Sul punto si è pronunciato l’allenatore Serse Cosmi, il quale ha voluto rimarcare a Radio TV Serie A quanto i nerazzurri siano sottovalutati: «Basta poco per poter rimpiangere chi è andato via. Ciò non significa che gli allenatori non vadano cambiati, in presenza della fine di un ciclo. Voglio fare una premessa velocissima: c’è una follia generale nel considerare così poco quello che l’Inter sta facendo in questi anni, sia nei risultati sia nella proposta di gioco. Non so che tipo di calcio abbia visto chi critica la squadra di Inzaghi, ma per me è follia. Ditemi dove può essere criticata, contestata dall’esterno. Inzaghi deve essere fautore delle sue imprese, dei suoi risultati, mentre invece ci sono allenatori che godono di cantori che esaltano il niente».

Inzaghi elogiato: Cosmi ha le idee chiarissime sul lavoro del tecnico dell’Inter

LA CONVINZIONE – Cosmi ha poi proseguito: «Inzaghi fa bene il suo mestiere, ottenendo il massimo dal suo lavoro. Io sono sorpreso, perché di solito gli italiani danno valore ai risultati. In questo caso ciò non capita sempre, ma forse è un bene: l’Inter non è troppo ‘on fire’, il che avrebbe potuto farle perdere qualche obiettivo in base alla sua superiorità. Cosa devono dimostrare i nerazzurri? Nessuna squadra è dentro tutte le competizioni nel modo in cui lo è l’Inter. Nessuno ha subìto solo due gol nel proprio percorso finora in Champions League. Non so cos’altro debba dimostrare».