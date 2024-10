Cosmi: «Pallone d’oro a Lautaro Martinez? Ho un altro nome!»

L’allenatore Serse Cosmi ha sottolineato un aspetto che ricopre un ruolo importante per i successi dell’Inter, esprimendosi poi sulla possibile vittoria del pallone d’oro da parte di Lautaro Martinez.

UN VANTAGGIO – L’Inter ha costruito i suoi successi grazie a una dirigenza forte e strutturata, a un capitano “interista” come Lautaro Martinez, ma anche all’acquisto di calciatori ben integrati nei meccanismi del calcio italiano. Di tale avviso è anche l’allenatore Serse Cosmi, pronunciatosi in questi termini a Radio TV Serie A: «Lo si è visto con la Juventus di Buffon, Barzaghi, Bonucci, Chiellini, Pirlo e Marchisio. Ora lo si nota anche all’Inter, con Marotta che ha investito per calciatori italiani in grado di dare un’identità precisa al club. Nel club meneghino è evidente questo aspetto. Chiaramente al Milan la situazione è diversa… quando entri nello spogliatoio vedi solo Calabria e Gabbia come giocatori che ricordano l’identità e la storia dei rossoneri».

Cosmi e il possibile pallone d’oro per Lautaro Martinez

CAPITOLO TORO – A proposito di Lautaro Martinez, tra i papabili per la vittoria del pallone d’oro, Cosmi ha affermato di preferire un’altra opzione per il successo finale: «Per quanto riguarda il pallone d’oro, non ci sono più riferimenti chiari per indicare il vincitore del torneo. Io lo darei a Rodri per la stagione che ha disputato».