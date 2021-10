Cosmi: «No paragoni Hakimi-Dumfries e Lukaku-Dzeko. Strano l’ex Roma»

Serse Cosmi, in collegamento su Sky Sport 24, ha affrontato il paragone Hakimi-Dumfries e Lukaku-Dzeko. Secondo l’ex allenatore, bisogna aspettare prima di fare delle valutazioni

PARAGONI − Cosmi sostiene che Hakimi e Lukaku non sono paragonabili: «Eredità pesante per Denzel Dumfries perché Achraf Hakimi era un giocatore straordinario. L’adattamento di questo ragazzo è legittimo, c’è un miglioramento continuo ma non bisogna paragonare Hakimi con lui, cosi come Edin Dzeko con Romelu Lukaku. Fa sentire meno la mancanza di Lukaku. La stranezza di Dzeko sono stati i due anni brutti con la Roma, colpa non solo della Roma. È giusto che un giocatore vada quando non si sente più di giocare in una squadra. Dzeko ha perso due anni a questo punto, lui determinante nel fare giocare bene la squadra, qui più bravo di Lukaku ma quando bisogna attaccare la profondità qualcuno rimpiangerà il belga».

DZEKO VS LUKAKU − Secondo Cosmi, i due giocatori sono diversi: «A volte è un caso, altre volte possono esserci delle responsabilità che i nerazzurri si facciano rimontare. L’Inter con Antonio Conte aveva trovato personalità e convinzione nel gestire le partite. L’Inter che andava in vantaggio l’anno passato creava i presupposti di giocare con una certa maniera con Lukaku. Aspettiamo nel valutare bene il paragone solo numerico con Lukaku, Dzeko ti fa fare una partita e Lukaku un’altra. Ieri partita decisa dall’episodio».