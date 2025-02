Cosmi netto: «Riserve vogliono giocare di più all’Inter? Dimostrino!»

Serse Cosmi ha parlato della prossima sfida di Coppa Italia tra Inter e Lazio, valida per i quarti di finale della competizione, sottolineando la funzione delle “seconde linee” nel match.

IL PUNTO – L’Inter affronterà la Lazio nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il match si giocherà oggi 25 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ricorrerà a vari cambi di formazione, rispetto a quanto visto contro il Genoa, dato lo sguardo attento ai prossimi impegni di Serie A, tra cui spicca lo scontro diretto contro il Napoli di sabato 1 febbraio. A parte nei casi in cui il piacentino sarà obbligato a preservare lo status quo, a causa di infortuni reiterati nel ruolo, l’ex Lazio affronterà la squadra nella quale si è formato come tecnico attuando in maniera sostanziale il meccanismo delle rotazioni.

Cosmi si rivolge alle seconde linee che Inzaghi schiererà in Inter-Lazio

IL COMMENTO – Sul tema delle novità di formazione di Inzaghi contro la Lazio si è espresso Serse Cosmi a Radio TV Serie A. Secondo l’allenatore italiano, la sfida di Coppa Italia cui sarà chiamata l’Inter rappresenterà l’occasione da non sprecare per cambiare la propria storia in nerazzurro. Per tale motivo, sarà necessario un loro di cambio di atteggiamento in vista del futuro: «Inzaghi schiererà vari calciatori che non giocano molto. So che bisogna anche tener conto di coloro che si lamentano perché non sono impiegati come vorrebbero. Ma io dico che sta a loro dimostrare, quando schierati in campo, di valere quel posto, di meritarsi quel minutaggio».