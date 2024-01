Cosmi: «Napoli-Inter intrigante! Vinceranno i calciatori, non i mister!»

Serse Cosmi, da allenatore di calcio, si sofferma sul ruolo di Simone Inzaghi e Walter Mazzarri a pochissimo dalla finale Napoli-Inter di Supercoppa Italiana. Intanto ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

IN PANCHINA – Serse Cosmi espone un’interessante visione sull’attesa finale di Supercoppa Italiana. In collegamento da Riyad per Napoli-Inter, l’allenatore a Radio TV Serie A, dichiara «Simone Inzaghi ha disputato e vinto più finali però anche Walter Mazzarri nello storico del Napoli è stato protagonista. Sicuramente quindi non sarà l’emozione a fare da padrona perché sono due tecnici ormai esperti. Sono convinto che non sono gli allenatori a vincere oggi. Oggi la vincono i rispettivi calciatori, gli allenatori sono stati importanti in questi giorni per la preparazione della gara e per la maniera di comunicare. Mi auguro che oggi i due allenatori si possano godere il loro ruolo e che le squadre oltre al risultato producano anche un bel gioco. Devo dire che l’Inter contro la Lazio mi ha veramente impressionato. Guardando a quanto fatto in questa prima parte di stagione l’Inter è favorita, però nello stesso tempo sappiamo benissimo che il Napoli ha voglia di ritornare quella che è stato l’anno scorso. Sarà una partita intrigante».