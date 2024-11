Cosmi: «Inter, vittoria meritata. Grande qualità e intelligenza!»

L’Inter ha battuto l’Arsenal con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Hakan Calhanoglu. Secondo l’ex allenatore Serse Cosmi, i nerazzurri hanno meritato il successo per una ragione principale.

L’IDEA – L’ex allenatore Serse Cosmi ha espresso a Radio TV Serie A il suo pensiero in merito al successo dell’Inter contro l’Arsenal per 1-0. Questo il suo commento: «Risultato meritato per l’abnegazione. Inter ha capito che aveva di fronte una squadra forte e in palla ieri. Questa è una grandissima qualità, perché i nerazzurri sono stati intelligenti nel capire di dover giocare in modo più conservativo. Si tratta di quel tipico risultato che ti dà più di un 4-0, che ti garantisce la forza di andare avanti».

Cosmi sulle differenze tra l’Inter europea e quella italiana

UN ELEMENTO – Cosmi ha poi proseguito indicando il suo punto di vista su alcune differenze tra l’Inter vista in Europa e quella dell’inizio di Serie A: «Ci sono momenti in cui si prende gol per proprie responsabilità ma anche per casualità. Così come situazioni in cui non si prende il gol per una mancanza di cattiveria. In Europa si trovano oggettivamente squadre più forti di quelle affrontate in campionato. Il fatto che l’Inter non abbia ancora subito gol in Champions League può dipendere da una diversa applicazione mentale».