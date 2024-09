Cosmi: «Inter con Taremi e Zielinski, Juventus distante! Ma ci pensa»

L’Inter ha chiuso il mercato con appena quattro acquisti, di cui due (Taremi e Zielinski) presi diversi mesi fa con largo anticipo a parametro zero. Per Cosmi, pur avendo invece speso oltre duecento milioni, la Juventus non ha colmato il gap.

LA DISTANZA – Intervenuto stamattina a Costruzioni dal basso, su Radio TV Serie A, l’allenatore Serse Cosmi guarda alla Serie A ferma per la sosta dopo la fine del mercato: «L’Inter prende Mehdi Taremi e Piotr Zielinski cinque mesi fa a parametro zero, avevano dei valori diversi. Soprattutto Zielinski, meno Taremi. La Juventus, vista in queste tre partite senza i nuovi acquisti, è una squadra che può ambire ai quattro posti in Champions League ma non all’altezza delle prime due per lo scudetto. Con Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Khéphren Thuram e Francisco Conceicao andrà come prospettive a diventare una squadra che però, secondo me, è già leggermente distante dall’Inter. Con tutto il rispetto».

TANTI ACQUISTI PER RECUPERARE – Cosmi ritiene che la Juventus, pur avendo comprato molto, non sia ancora alla pari dell’Inter: «Nelle trenta partite mi piacciono i giocatori che fanno le partite dentro, realmente, che sono sostanziosi. Per raggiungere certi obiettivi è chiaro che la Juventus vuole migliorare sotto tanti aspetti, però è chiaro che un piccolo pensiero – o anche più grande di quello che pensiamo noi – allo scudetto lo sta facendo. Uno dice fra due o tre anni, ma può farlo anche subito. O mai».