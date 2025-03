Cosmi: «Inter superiore! Ma il Feyenoord è stato imbarazzante»

Serse Cosmi, negli studi di RDS a Radio Seria A, ha parlato del 2-0 dell’Inter in casa del Feyenoord in Champions League.

SUPERIORE – Serse Cosmi, ex allenatore e oggi opinionista, in collegamento con Radio Serie A TV ha parlato del percorso dell’Inter e della vittoria di ieri sera in Champions League. Queste le sue parole: «Dovevano fare il tre a zero. Thuram ha fatto un gol e un rigore in quelle condizioni e zoppicava, si devono anche contare le assenze sugli esterni. La prestazione di Bastoni è stata straordinaria, in alcune cose non dico che le fa meglio, ma credo che come esterno lo si stimoli ancora di più. Un’Inter che ha dimostrato superiorità, ma il Feyenoord che si è presentato ieri era imbarazzante. Champions League? Alcuni dati incredibili, assurdo il Liverpool abbia tenuto così tanto. Impensabile che abbia fatto il primo tiro in porta al 90’esimo. La situazione negativa dell’Inter sta tutta negli infortuni nello stesso reparto, altrimenti in difesa ad esempio hanno giocato benissimo. ma anche da un fisiologico momento. La differenza tra Inter e le altre, che i nerazzurri sono una squadra assemblata da anni. Non ricordo abbiano preso delle imbarcate, se non quella di Firenze. Bayern Monaco e Inter sono due squadre superiori sicuramente, il Bayern ieri voleva vincere e lo ha dimostrato. Loro favoriti alla vittoria? Sicuramente sono tra le favorite, ma non i favoriti».