Cosmi: «Inter superiore a tutte, ma non ha mai giocato in emergenza!»

L’Inter è prima in classifica grazie a una striscia di vittorie convincenti. Serse Cosmi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, si dice molto sorpreso dal fatto che Inzaghi possa sempre schierare la rosa al completo. Di seguito le sue dichiarazioni

SORPRENDENTE – L’Inter è prima in classifica in campionato grazie a una striscia di vittorie ancora aperta. Secondo Serse Cosmi la squadra nerazzurra ha avuto un bel vantaggio rispetto a Napoli e Milan: «Quest’anno dire che l’Inter è superiore alla Juventus e probabilmente a tutte è un dato semplice, ma da qui a pensare che la Juventus potesse subire una goleada non ci ho mai creduto. La forza dell’Inter sì ma fino a pochi secondi dalla fine si sarebbe giocato tutto ai rigori. Qual è l’aspetto dell’Inter che mi sorprende di più? Devo essere sincero, mi sorprende poco. Se devo dire una cosa, la disponibilità dei calciatori perché rispetto a Napoli e Milan non ha mai giocato in emergenza vera mentre le altre due squadre lo hanno fato non solo in emergenza ma in situazioni catastrofiche».

FORZA DELLA ROSA – Prosegue Cosmi: «La realtà dei fatti dice che nelle prime undici partite il Napoli ne ha vinte dieci, poi quando ha perso tanti giocatori ha fatto difficoltà. Quindi il dato che mi sorprende di più è la possibilità di poter schierare al massimo la propria rosa, poi per la qualità del gioco è senza dubbio spettacolare più degli altri. Quando devi avere a che fare con tante defezioni è difficile fare risultato, l’Inter sta facendo cose straordinarie e sta facendo quello che non dico ci si aspettava perché mi sembra ci fosse più di un dubbio dopo l’addio di Antonio Conte.

FORTUNA – Cosmi non crede che uno staff tecnico possa lavorare meglio di un altro: «Non un caso quello dei pochi infortuni? Lo staff in queste squadre è talmente ampio e di qualità che non posso pensare ci sia una differenza così enorme da vedere dieci infortunati da una parte e due dall’altra. All’Inter si è lavorato bene evidentemente, poi c’è la componente fortuna. Per esempio, Victor Osimhen si fa male in un contrasto. Lì lo staff tecnico non c’entra».