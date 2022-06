Cosmi: «Inter, senza Lautaro Martinez non il meglio. Sì a Dybala, no Lukaku!»

Cosmi preferisce un attacco Dybala-Lautaro Martinez a uno con la Joya e Lukaku. Ospite di Sportitalia Mercato, l’ex allenatore fra le altre di Crotone e Perugia ritiene che l’Inter non debba vendere il suo numero 10.

UNO MA NON L’ALTRO – Serse Cosmi analizza l’Inter a livello tattico: «Chi cambiò il rendimento di Romelu Lukaku fu l’inserimento di Christian Eriksen. In un 3-5-2 fu impiegato come centrocampista, anche se il suo ruolo era di trequartista: è ovvio che Paulo Dybala non può fare l’Eriksen, quindi se vai a prendere un giocatore come Dybala e ci metti anche Lukaku devi giocare col 3-4-1-2. Lautaro Martinez è, in assoluto, la certezza di questo reparto, Edin Dzeko aveva fatto un ottimo inizio di stagione e poi c’è sempre Joaquin Correa, che è un giocatore che secondo me esploderà. Ci vuole pazienza, è chiaro e normale che all’Inter ce n’è molto meno di altri club ma è uno di grandissimo valore. Aggiungere Lukaku vorrebbe dire far partire qualcuno: dovesse essere Lautaro Martinez non giudicherei quello dell’Inter come il miglior attacco. Io terrei Lautaro Martinez, prenderei Dybala ma non Lukaku. L’Inter di quelle di vertice è quella che non deve ridurre nessun gap, sono più Juventus e Napoli».