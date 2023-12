Cosmi: «Inter può vincere dappertutto per più motivi! In casa Lazio…»

Cosmi, di giornata in giornata, è sempre più convinto del potenziale dell’Inter in campionato. L’allenatore perugino, nel primo intervento settimanale a “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, ragiona già sui prossimi tre punti. Quelli da conquistare domenica in casa della Lazio

SUPERIORITÀ NERAZZURRA – In realtà è vigilia di Inter-Real Sociedad ma Serse Cosmi è già proiettato su Lazio-Inter di Serie A, in programma nel prossimo weekend a Roma: «Le partite nel nostro campionato vanno giocate tutte… Premesso che l’Inter è la più forte. E in questo momento può andare a vincere dappertutto per la qualità del gioco, la forza, la convinzione e la consapevolezza vera di essere una grande squadra. Lazio-Inter è dura. La Lazio non può permettersi altri passi falsi, però. In ottica campionato, l’obiettivo Scudetto è sfumato ma non il discorso Champions League, dove c’è un’ammucchiata nella quale tutti fanno lotta per recuperare punti. Ma anche per perderli facilmente! La Lazio può tornare in quel contesto. E la Lazio che gioca al massimo è pericolosa per tutti. Però, oggi, l’Inter quello che lascia intravedere è una convinzione e una qualità superiore a tutti». Inter favorita anche contro la Lazio per Cosmi, che dà un po’ di fiducisa al Genoa, prossimo avversario bianconero: «Con la Juventus non stai mai sicura, perché è una squadra che, soprattutto con le medio-piccole, non dà la sensazione di metterle sotto nella propria metà campo facendo loro due-tre gol già nel primo tempo come l’Inter. Però… Genoa molto sfortunato in questo periodo». Questo il pensiero di Cosmi, che elogia l’Inter ma non si fida comunque troppo della Juventus, che continua a inseguire a sole due lunghezze. Come sarà la classifica della Serie A tra una settimana dopo Genoa-Juventus e soprattutto Lazio-Inter?