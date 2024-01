Cosmi: «L’Inter prima non è simpatica agli altri! Marotta l’ha capito»

Cosmi prende le difese dell’Inter dando merito a Marotta per le parole usate dopo le recenti accuse. L’allenatore perugino, nel suo intervento quotidiano a “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, sostiene che il primo posto in classifica al giro di boa non può essere discusso

PRIMA PER MERITO – Altro giro e altra corsa anche per Serse Cosmi, che prende posizione sulle ultime polemiche: «Beppe Marotta dimostra sempre di essere un dirigente che ha non qualcosa ma tanto in più rispetto ad altri. Prima di tutto l’esperienza, unita a un’intelligenza e capacità di gestire mediaticamente. E di intervenire in maniera giusta nei momenti giusti. Marotta ha detto una cosa vera. Se ci fermiano all’ultima partita, è vero che ci possono essere stati degli errori, che hanno sicuramente avvantaggiato l’Inter nella partita contro l’Hellas Verona a San Siro. Un conto è fermarsi a una partita, un conto è parlare di tutte allo stesso modo. Un girone di Serie A è fatto di diciannove partite, non di una. E l’Inter è stata la più forte di tutte in questo girone, senza se e senza ma! Vero che la Juventus è molto vicina e ha fatto tanto di più di ciò che si pensava, ma questo è un altro discorso». Questo il pensiero di Cosmi sul polverone alzato dopo Inter-Verona.

STIMOLO PER VINCERE – Cosmi non nasconde la propria stima per Marotta e per l’Inter di Simone Inzaghi prima in classifica: «Marotta fa bene a rivendicare quello che il campo ha detto nel girone di andata e quella dell’Inter è una bellissima posizione. Sei capolista in solitaria e quindi perdi anche di simpatia nei confronti degli altri. Perché l’Inter fa tutto quello che deve fare per vincere e non si può essere simpatici. C’è sempre il mirino preciso quando ci sono episodi che ti avvantaggiano. E quelli che ti svantaggiano o avvantaggiano i tuoi avversari vengono dimenticati. Ma questo succede sempre nel calcio… Figuriamoci se Marotta non l’ha capito. E quindi si è espresso in maniera giusta, difendendo la propria squadra, società e tifosi ma mettendo anche in guardia allenatore e calciatori, che devono vincere anche per quel motivo. E deve essere uno stimolo, non per contrattaccare chi accusa! L’Inter ha tutte le potenzialità per farlo». Così Cosmi sulle parole di Marotta e, più in generale, sulla prima parte di stagione dell’Inter in Serie A.