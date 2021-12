Cosmi: «Inter partita in sordina, ora continua. Per il Napoli difficoltà»

Per Cosmi l’Inter è la squadra migliore vista nella prima parte di Serie A. Intervenuto in collegamento a Stadio Aperto su TMW Radio, l’allenatore ha valutato il rendimento dei nerazzurri confrontandoli col Napoli.

MARCIA CONCRETA – Serse Cosmi parla delle prime posizioni in Serie A: «Per quello che riguarda il discorso di vertice sicuramente le prime dieci partite del Napoli facevano presupporre, con dieci vittorie, qualcosa di incredibile come poi è stato. Poi, purtroppo per il Napoli, nelle successive nove ci sono state delle difficoltà dovute, secondo me, a problemi di infortuni e COVID-19 nei giocatori decisivi. Questo ha compromesso quell’inizio di stagione veramente incredibile. L’Inter era partita in sordina, facendo bene ma oscurata da quello che stavano facendo Napoli e Milan. Poi invece ha avuto continuità di rendimento. Ha avuto tanti risultati positivi, non ha avuto grandi problemi d’organico e a oggi meritatamente guida la classifica».