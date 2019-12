Cosmi: “Inter oltre le proprie potenzialità. Ecco perché”

Condividi questo articolo

Che l’Inter, dopo 16 turni, potesse essere così in alto, risultava difficile da pronosticare per Serse Cosmi. L’allenatore, ai microfoni di “Radio Sportiva”, ha analizzato la situazione in Serie A, dove la vetta è ancora estremamente aperta a più squadre.

IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO – L’Inter di Antonio Conte ha raccolto 39 punti in Serie A dopo 16 turni, portando l’attenzione al massimo in vetta. Ecco l’analisi di Serse Cosmi: «La Juventus non è una novità. Al di là del cambio alla guida tecnica, si presentava con i favori del pronostico ai nastri di partenza. L’Inter sta andando oltre le proprie potenzialità, che secondo me sono inferiori rispetto a quelle dei bianconeri. Significa che allenatore e dirigenza hanno lavorato molto bene».

LE INSEGUITRICI – Ma l’Inter non deve focalizzarsi solo sull’inseguimento della Juventus (a +3 dopo la vittoria nell’anticipo di Genova). Cosmi affronta una per una le altre candidate ai primi 4 posti: «L’unico assente è il Napoli, che pensavo potesse insidiare la Juventus. Sta attraversando un periodo complicato. Bene la Lazio, che ha dei valori di squadra globali. Non me l’aspettavo così vicina alla Juventus. La Roma sta facendo un buon campionato, anche se deve trovare qualcosa di più concreto».