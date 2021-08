Cosmi: «L’Inter non ha solo sostituito i partenti. Nuove condizioni create»

Cosmi è dell’idea che l’Inter, nonostante i tanti addii illustri dell’estate, abbia operato bene per sopperire alle partenze. L’allenatore, durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, vede novità interessanti.

SEMPRE AL TOP – Secondo Serse Cosmi l’Inter rimane competitiva: «Sì, perché non è stato un fatto numerico. Sono andati via due grandissimi giocatori come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, quattro come numero possono sostituirli. I giocatori che sono venuti a Milano sono attendibili: Edin Dzeko è un giocatore che, se riesce a entrare psicologicamente in un certo contesto, ha già dimostrato da subito di poter essere assolutamente competitivo. I tre attaccanti giocheranno insieme? Direi di no. Non dimentichiamoci che l’anno scorso è stato fuori tante partite Alexis Sanchez. Anche lui è un giocatore che, se sta bene, è decisivo. L’Inter non ha voluto solo sostituire dei partenti, ma ha anche creato le condizioni per cambiare qualcosa. Sembra un’Inter diversa, non dico migliore, da quella di Antonio Conte».