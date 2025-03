Cosmi: «Inter dev’essere felice per il pareggio di Napoli. Bastoni come Chiellini!»

Serse Cosmi ha parlato del match pareggiato dall’Inter contro il Napoli per 1-1, spiegando perché i nerazzurri dovrebbero essere complessivamente contenti del pareggio.

IL RAGIONAMENTO – Serse Cosmi si è espresso a Radio TV Serie A sul pareggio tra Napoli e Inter del Maradona. Secondo il suo punto di vista, la sfida non deve lasciare i nerazzurri insoddisfatti per il risultato finale: «Penso che l’Inter debba essere felice di essere in questa situazione, mantenendo un vantaggio che psicologicamente significa tanto. Stare davanti è ora fondamentale, anche se un punto è niente. Dopo una partita come quella di Napoli, in cui l’unica cosa che puoi recriminare è il gol subìto nel finale, puoi solo essere soddisfatto del risultato finale. Uscito Bastoni, che aveva salvato due occasioni clamorose, è mancato un giocatore come lui. Perché è uscito? Il motivo lo vedremo domani, quando giocherà quarto di sinistra».

Cosmi sul ruolo di Bastoni e sui problemi sugli esterni per l’Inter

LA SITUAZIONE – Cosmi ha poi proseguito: «Bastoni, come Chiellini, nasce da esterno grazie alla sua bella gamba per poi consacrarsi in difesa. Ho sempre detto che la forza dell’Inter erano gli esterni… ora i nerazzurri sono rimasti con il solito Dumfries, poi non c’era più nessuno. Carlos Augusto, quando giocava, garantiva più di una soluzione. Lo stesso vale per Darmian, capace di giocare su entrambe le fasce».