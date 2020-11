Cosmi: “Inter? Conte non c’entra, in difesa problemi...

Cosmi: “Inter? Conte non c’entra, in difesa problemi individuali”

Antonio Conte Inter

Serse Cosmi, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dei problemi che stanno affliggendo l’Inter in questo inizio di stagione nonostante la squadra di Conte sia in buona posizione in molte delle statistiche del campionato

I PROBLEMI – Cosmi individua nella difesa il problema dell’Inter: em>«La mia idea è semplice, non c’è bisogno di statistiche. L’Inter in questo momento, pur avendo creato, tirato in pota, con un giocatore straordinario come Lukaku o Lautaro Martinez quando decide di farlo, in fase difensiva è stata insufficiente individualmente. Ha subito gol a difesa schierata e lì l’allenatore non c’entra. Non c’è una statistica che dice che un giocatore ha letto bene una situazione, ma i risultati nascono anche da questo».