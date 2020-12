Cosmi: “Inter? Ci si aspetta di più, su Conte ho una sensazione”

Antonio Conte Inter

Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24 ha parlato dell’Inter e di Antonio Conte il giorno dopo la vittoria sul campo del Cagliari

POCO CONVINCENTE – Cosmi ha alcuni appunti soprattutto per Antonio Conte: «L’Inter ha compromesso tutto con un girone non in linea con i suoi valori, poi ha avuto sfortuna con lo Shakhtar. Io dico una cosa con sincerità, al di là dei risultati credo che il problema di Conte siano i post partita. E’ una mia sensazione, non un’accusa. Cade in maniera scientifica su provocazioni. Lui è una persona intelligente, ma deve migliorare e lo dice uno che di cazzate ne ha fatte nei post partita. Ho la percezione che sa già le risposte che vuole chi gli fa le domande. Quella del piano B era una domanda pertinente, si riferiva a un concetto di Conte quando ha detto che gli avversari cambiano per affrontare l’Inter. Non si possono fare le partite secondo i desideri degli avversari. Ieri è tornato sull’argomento in maniera non convincente, non possono essere le sostituzioni i piani B. Dall’Inter ci si aspetta di più e lo sa anche Conte».