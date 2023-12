Cosmi: «L’Inter quest’anno è un problema! Ecco che idea dà. Le punte…»

Cosmi non ha davvero più dubbi dopo lo 0-2 dell’Inter in casa della Lazio. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, è sempre più convinto della forza della squadra nerazzurra in ottica tricolore per via della grande maturità mostrata

PERICOLO SCAMPATO – Lo 0-2 di Roma toglie ogni dubbio a Serse Cosmi: «Una delle prerogative che sono emerse da subito in questo campionato, che piano piano si sono rafforzate, è la crescita dell’Inter sulla personalità, la tranquillità e quindi la consapevolezza di quello che sono i suoi calciatori. Perché tutti lo sono, devo dire. Non ho mai avvertito nell’Inter un pericolo che può succedere a una squadra forte, ovvero quello di un pizzico di presunzione. L’Inter non dà mai l’idea di fare la partita capendo di essere superiore all’avversario e snobbando alcune cose specifiche, cioè gestendo alcune cose sopra le righe. Affronta dal primo minuto la partita con grande umiltà e con grande forza, che è innegabile. Per 35′ la Lazio forse ha giocato anche meglio dell’Inter. Anzi, senza dubbio! Di fronte all’Inter quel tipo di gol subìto ti uccide… Ne è venuto fuori uno 0-2 che è stato troppo netto». Questo il pensiero di Cosmi dopo Lazio-Inter, che consolida il primo posto.

Cosmi sull’Inter sempre più da Scudetto

PROBLEMA ALTRUI – Cosmi spiega perché considera la squadra nerazzurra favorita per vincere la Serie A: «Quest’anno l’Inter è il problema vero, come il Napoli l’anno scorso: un pareggio per chi insegue è un problema. I quattro punti in più sulla Juventus non la lasciano ancora tranquilla, però. I campionati sono sempre lunghi e non si può sapere ma l’Inter oggi dà la sensazione di essere superiore a tutti, insomma. In attacco la strada tracciata è quella di una coppia assolutamente micidiale ma anche eterogenea, perché non è schematizzata. A volte ci sono coppie che giocano benissimo, a volte bene o in modo meraviglioso, ma facendo sempre la stessa cosa. Invece, Lautaro Martinez e Marcus Thuram offrono giocate sempre diverse e anche atleticamente a livello di movimenti. Lautaro Martinez si è consacrato, Thuram è sulla strada giusta per poterlo fare. Tra qualche anno si parlerà di una coppia di cui ricordarsi. Offrono una varietà di gioco e giocate molto vaste per gli attaccanti, ai quali in genere bastano due-tre cosine. Tipo metterla dentro (ride, ndr). Invece loro fanno molto di più insieme». Così Cosmi sulla nuova coppia offensiva nerazzurra, sempre più brillante in campo, come dimostrato dalle due reti decisive segnate a Roma.