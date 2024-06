Cosmi lo esalta: «Barella è giocatore completo. Sa fare tutto»

Nicolò Barella ha conquistato molte persone in questi ultimi giorni dopo l’esordio agli Europei. Un ex allenatore di Serie A, Serse Cosmi, parla in questo modo del calciatore dell’Inter sulla Rai.

GIUDIZIO – Mancano pochissime ore alla seconda giornata degli Europei per l’Italia di Luciano Spalletti. Il faro sarà sempre il vice-capitano dell’Inter, ne parla in questo modo l’ex allenatore di Serie A Serse Cosmi: «Barella non fa tutto come si diceva una volta, fa un po’ bene tutto. Fa realmente bene l’organizzatore di gioco, sa inserirsi, sa tirare da fuori area, sa mettere la palla da trequartista. Lui è un giocatore completo. Frattesi e Pellegrini, con caratteristiche diverse, preferiscono inserirsi senza palla. Sono giocatori che non hanno nelle geometrie del calcio le loro qualità migliori».