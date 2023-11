Cosmi sulla difesa Inter: «Ho un solo dubbio ma Spalletti lo sa! Darmian…»

Cosmi apprezza molto l’Inter e i suoi calciatori ma nutre qualche dubbio se schierati in un altro contesto. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, dà il proprio punto di vista sulla difesa tutta nerazzurra dell’Italia nel prossimo impegno previsto

DIFESA INTER… NAZIONALE – Difesa a quattro con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni in mezzo? La Nazionale Italiana è pronta a ripartire dal quartetto dell’Inter di Simone Inzaghi ma schierato diversamente rispetto alla linea a tre nerazzurra, anche se Serse Cosmi non è convintissimo: «Io credo che l’unico dubbio sia che due centrali mancini insieme mi hanno sempre terroizzato. Però bisogna dire che si parla di due calciatori che stanno facendo non bene ma benissimo. Si adegueranno. Soprattutto chi giocherà da centrale di destra. A prescindere da questa cosa tecnica, che noto io ma non vedo tante coppie difensive in Europa giocare con due centrali mancini. E lo sa anche Luciano Spalletti che è così… Però sono forti. A sinistra Federico Dimarco in questo momento penso che meriti di giocare e non per i gol segnati. Per come gioca, Dimarco ha sia piede sia fisicità, quindi merita di giocare. Posso capire il dubbio a destra ma Matteo Darmian lo conosco bene. Oltre a essere un ragazzo da dieci – un ragazzo d’oro, vecchia maniera! – è uno che gioca bene sia come braccetto di destra a tre sia come quarto, che è un ruolo che ha interpretato per tantissimo tempo. E dà tante graranzie. Poi si conoscono bene tutti. E in una partita come questa è importante, perché possono parlarsi ed è utile per trovarsi meglio». Dopo aver analizzato Juventus-Inter, questo il commento di Cosmi sulla difesa a quattro Darmian-Acerbi-Bastoni-Dimarco per l’Italia del CT Spalletti prevista contro la Macedonia del Nord a Roma il 17.