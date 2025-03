Cosmi consiglia Spalletti: «Acerbi non fallisce mai. Darebbe fiducia all’Italia!»

Serse Cosmi si è rivolto al commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, sottolineando quanto Francesco Acerbi potrebbe fare bene alla Nazionale azzurra.

LA STAGIONE – Francesco Acerbi non è stato più convocato dal tecnico dell’Italia Luciano Spalletti, con la motivazione secondo cui la soluzione preferibile è quella di impiegare solo difensori futuribili. Nel frattempo, il calciatore dell’Inter ha dimostrato, nonostante i problemi fisici ricorrenti, di poter rappresentare una figura di sicuro affidamento nel confronto con attaccanti dal peso specifico primario. Basti pensare a come il difensore nerazzurro abbia annullato Erling Haaland, a inizio stagione, e Mateo Retegui, nell’ultimo turno di Serie A vinto dai meneghini contro l’Atalanta per 2-0.

Acerbi elogiato da Cosmi: un’idea per l’Italia

LA CONVINZIONE – Il rendimento e le qualità di Acerbi sono state esaltate da Serse Cosmi a Radio TV Serie A. L’allenatore si è così espresso sul contributo che il difensore dell’Inter potrebbe dare alla Nazionale italiana: «Quando c’è da annullare un giocatore importante della rivale, Acerbi non fallisce mai. Penso che la sua presenza darebbe anche un poco di fiducia alla Nazionale. In questo momento, un giocatore di esperienza potrebbe dare una mano in più rispetto alle qualità, innegabili, dei calciatori che rimarrebbero inevitabilmente fuori dal contesto italiano».