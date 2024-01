Cosmi consiglia l’Inter: «Zielinski ricalca un altro acquisto! A Monza…»

Cosmi promuove l’eventuale acquisto di Zielinski, che l’Inter può portare a Milano in estate a parametro zero. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, parla anche della prossima insidiosa trasferta nerazzurra in quel di Monza

COLPO A ZERO – Il nome di Piotr Zielinski è accostato all’Inter da tempo. Oggi ancora di più e Serse Cosmi sembra promuovere il potenziale prossimo colpo a parametro zero: «In assoluto Beppe Marotta, come detto ormai milioni di volte, è una di quelle persone più attendibili nel calcio. Qualche errore, per carità, possono farlo tutti poi (ride, ndr). Lo vedo come l’acquisto di Hakan Calhanoglu anni fa. Lo dissi subito, sinceramente. Quando l’Inter prese Calhanoglu avevo dei dubbi, non per la qualità del calciatore ma per il suo apporto. Poi, dopo quache partita, ho capito che era l’acquisto giusto. Zielinski ricalca quell’acquisto! Zielinski, per chi ha seguito lo straordinario Napoli l’anno scorso, ha fatto un buon campionato ma non eclatante. È stato protagonista ma non quanto gli altri. Quest’anno è partito bene ma poi è evaporato come tutto il Napoli. Ci sta che si senta all’ultimo atto a Napoli, città a cui è molto legato, però per lui è arrivato il momento di vivere un’altra esperienza. A Milano. Con l’Inter. Una delle migliori che poteva pretendere». Queste le parole di Cosmi sull’opzione Zielinski-Inter, che sembra sempre più vicino alla fumata bianca.

Cosmi avvisa l’Inter in trasferta a Monza

INSIDIA MONZA – Cosmi si preoccupa anche della prossima uscita stagionale, considerata insidiosa: «Soprattutto per il valore del Monza e comunque giochi fuori casa. Il Monza ha, sia nelle individualità sia nel gioco, tutto per mettere in difficoltà tutte le squadre di Serie A. Per questo Monza-Inter è una partita pericolosa. Come tutte quelle che le grandi affronteranno fino alla fine della stagione. Le squadre che giocano per la salvezza o per altri obiettivi vivono le partite in maniera diversa rispetto al girone di andata. Il Monza può sognare il colpo contro l’Inter. E, in altre condizioni, anche un piazzamento europeo…». Così Cosmi alla vigilia di Monza-Inter in Serie A.