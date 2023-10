Cosmi: «La classifica ‘dice’ su Inter e Milan. Dimarco trequartista…»

Cosmi analizza la situazione di Inter e Milan in Serie A senza badare troppo alla classifica, in realtà. L’allenatore perugino, ospite fisso di “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, risponde in maniera dettagliata anche a chi propone Dimarco da trequartista

TATTICA E SCUDETTO – Intuizione o provocazione? Il tema discusso è l’ipotesi di vedere Federico Dimarco in un altro ruolo. Quello di trequartista. La risposta di Serse Cosmi a chi si dice convinto di ciò non lascia scampo: «Io un pochino meno ma ti spiego il motivo (sorride, ndr). Il trequartista deve avere una qualità specifica. Ne deve avere tantissima ma una specifica è farsi trovare dai compagni. Cioè, deve essere in grado di farsi trovare per ricevere il pallone. Ed è la qualità di alcuni calciatori, non di tutti. Farsi trovare tra le linee e lanciarsi in profondità. Questa è una caratteristica fondamentale perché toccare pochi palloni per un trequartista è una tragedia. Dimarco ha una grande fase di spinta, proprio a livello di corsa. Le cose migliori riesce a farle quando riceve la palla in avanti, sulla corsa. Poi sa anche fermarsi, tornare indietro e cambiare gioco quando serve. Il trequartista deve giocare anche con le spalle girate ma con gli occhi sempre girati verso la porta. E non so se questa è una caratteristica che ha Dimarco…». Tornando sulla lotta Scudetto in Serie A, Cosmi continua a non essere convinto delle attuali gerarchie in classifica: «Inter e Milan hanno iniziato la stagione alla stragrande. L’Inter ha avuto una battuta e mezzo di arresto, il Milan una a vuoto. Dopo aver perso il Derby di Milano 5-1 ci si poteva aspettare che il Milan fosse un punto dietro all’Inter anzchè due avanti (ride, ndr). La classifica dice quello che dice, ma oggi dice che il Milan è capolista…». Così Cosmi sulle milanesi alla ricerca della seconda stella.