Cosmi: «Carlos Augusto acquisto incredibile. Più funzionale di Zielinski!»

Serse Cosmi si è espresso sul sostituto di Federico Dimarco, il brasiliano Carlos Augusto che giocherà dal primo minuto in Manchester City-Inter.

IL GIUDIZIO – Così Serse Cosmi a Radio TV Serie A su Carlos Augusto: «Mi piace molto Carlos Augusto. Non sono tutti uguali i giocatori dell’Inter, ci sono delle distanze tra i titolari e le riserve. Nel caso di Dimarco, ovviamente lui è il titolare inamovibile, però a me non dispiace il brasiliano. Si tratta di un esterno caratterizzato, con un bel piede, iniziativa e spinta. Se ti manca un giocatore del livello di Dimarco, tu puoi sostituirlo con un giocatore che per me è incredibile. Sinceramente, vedo molto più funzionale lui di Zielinski per l’Inter».

Carlos Augusto, ma non solo: su Lautaro Martinez troppi giudizi poco equilibrati!

CAPITOLO CAPITANO – Cosmi si è poi concentrato sullo stato di forma di Lautaro Martinez, invitando a giudizi prudenti su quello che è un calciatore che non ha praticamente svolto la preparazione estiva con l’Inter: «A me piace tantissimo, è un giocatore straordinario. Mi aspetto che torni sui suoi livelli già da domani. Trovare giustificazioni a prescindere non mi è mai piaciuto, ma effettivamente la sua condizione fisica non è al momento ideale. Tra un po’ diranno che l’argentino è scarso».