Cosmi: «Barella per Brozovic? Non logico! Ero curioso di vedere l’Inter»

Barella ha sostituito Brozovic ieri come centrale di centrocampo, ma l’esperimento non ha portato i frutti sperati vista la pessima prestazione sua e della squadra. Cosmi, in collegamento con Sky Sport 24, segnala una difficoltà mostrata dall’Inter col Sassuolo.

PARTITA STORTA – Serse Cosmi fa notare come, finora, delle prime sei in Serie A nessuna abbia vinto: «Per quello che si è visto sul campo nessuno può accampare particolari rimpianti. L’Inter? Il Sassuolo innanzitutto ha fatto una grandissima partita, quindi credo che possa recriminare parzialmente. Magari sulle occasioni avute sullo 0-2 per riaprirla, ma anche il Sassuolo ne ha avute. Eravamo abituati, fino a due anni fa, per troppo tempo a situazioni dove a questo punto la Juventus aveva già vinto gli scudetti. Non eravamo abituati a queste flessioni: io, in tempi non sospetti, ho sempre detto e ribadisco che alcune squadre erano penalizzate dalle assenze, ma non uno o due come ieri l’Inter. Il Napoli non è mai andato a piangere perché gli attaccanti non facevano gol: non li aveva a disposizione».

CAMBI NEGATIVI – Cosmi va nel merito delle scelte di ieri di Simone Inzaghi: «Ero curioso di vedere come l’Inter avrebbe reagito nel caso in cui fossero mancati giocatori importanti. Adesso Marcelo Brozovic non è infortunato, anche Alessandro Bastoni tornerà presto ma si è visto che in quel ruolo quando manca Brozovic l’Inter fa fatica a sostituirlo nelle caratteristiche. Ha dato via Stefano Sensi, ha fatto giocare Nicolò Barella in quel ruolo ieri: non è una sostituzione per caratteristiche logiche. Poi ci sta il problema degli attaccanti, ma è il più facile da risolvere: Edin Dzeko e Lautaro Martinez torneranno a fare gol».