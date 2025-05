Cosmi su Acerbi: «Convocazione Italia? All’Inter una dimostrazione!»

Serse Cosmi si è espresso sul tema della convocazione di Francesco Acerbi da parte di Luciano Spalletti, indicando il motivo principale alla base della decisione del tecnico toscano.

IL DIETROFRONT – Francesco Acerbi torna in Nazionale, come deciso da Luciano Spalletti nell’ultima convocazione in vista dei match dell’Italia contro Norvegia e Moldavia. La scelta del tecnico toscano si pone in discontinuità con quanto affermato dallo stesso Spalletti, nello scorso anno, a proposito dell’esigenza di effettuare le convocazioni secondo la prospettiva della futuribilità dei calciatori da lui scelti. Ciò testimonia un ripensamento che è frutto di una valutazione oggettiva del rendimento del giocatore nerazzurro in stagione, con Acerbi che ha dimostrato senza alcun dubbio di poter essere ancora protagonista in ogni competizione.

Cosmi sulla convocazione di Acerbi, da parte di Spalletti, per i match dell’Italia

IL RAGIONAMENTO – Ad esprimersi sulla decisione di Spalletti di far rientrare Acerbi tra i convocati vi è stato anche Serse Cosmi. L’allenatore italiano si è così pronunciato sul punto a Radio TV Serie A: «Acerbi è un calciatore ben caratterizzato in quel ruolo. Vi è stata una valutazione diversa da parte di Spalletti, anche in virtù di quanto fatto in stagione, soprattutto nel finale dell’annata, dal calciatore italiano».