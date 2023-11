Cosenza, pari col brivido con la Feralpisalò! Fontanarosa titolare

Fontanarosa è sceso in campo da titolare nel pareggio per 1-1 fra Cosenza e Feralpi Salò. La squadra calabrese, in vantaggio, si fa rimontare nella ripresa rischiando anche la beffa

PARI – Secondo pareggio consecutivo per il Cosenza che, in casa, si fa rimontare dalla Feralpi Salò. Il match valido per la dodicesima giornata di Serie B termina per 1-1: il vantaggio dei padroni di casa porta la firma di Venturi che, al 19′ del primo tempo, insacca di testa su assist di Calò. Il pareggio degli ospiti nella ripresa con Butic che al 62′ batte Micai dopo un’azione rocambolesca in area di rigore. Cosenza che, nel finale, rischia anche la beffa: al 78′ Hergheligiu da pochi centimetri centra la traversa. Per Alessandro Fontanarosa, difensore in —prestito dall’Inter al Cosenza, 83′ in campo.