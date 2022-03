Cosatti: «Juventus-Inter? Partita diversa dall’andata, questi i protagonisti»

Francesco Cosatti, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato del Derby d’Italia Juventus-Inter, in programma tra sette giorni. Un intervento sui protagonisti in campo e le differenze tra andata e ritorno

DA COMPAGNI A RIVALI − Cosatti sui nazionali italiani del derby d’Italia: «Mai come questa volta Juventus-Inter arriva sulla scia delle nazionali. Nefasta quella dell’Italia. Da un lato ci saranno Bonucci, De Sciglio, Chiellini e Locatelli e dall’altro Barella e Bastoni. Si saluteranno in Turchia per rivedersi a Torino. Ci saranno delle scorie, stadio pieno ma è sempre Juventus-Inter. Gara fondamentale perché le squadre sono ferme ad un punto».

PROTAGONISTI − Per Cosatti, gli uomini da Derby possono essere loro: «Brozovic che come de Vrij sta lavorando per rientrare in gruppo settimana prossima (vedi articolo). Poi Vlahovic, primo derby d’Italia per lui. Ha modificato la stagione dei bianconeri. Partita speciale per Paulo Dybala, prima l’annuncio sull’addio e poi il ritorno alla Continassa con l’intermezzo in Procura. Ha fatto tanti gol in Juventus-Inter, l’ultimo all’andata».

ANDATA − Infine, l’analisi di Cosatti sul match di ottobre: «In Inter-Juventus di ottobre, le due squadre arrivavano da momenti diversi ed entrambe erano lontane dalla vetta. L’Inter stava per iniziare quella cavalcata che l’avrebbe poi portata in testa alla classifica. Quella di oggi è figlia di un periodo più complicato, è l’Inter dei sette punti in sette partite. Mille spunti su Juventus-Inter».