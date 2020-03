Corvino: “Castrovilli 40 milioni? Per gamba. Diverso da Vidal per…”

“Tuttosport” ha parlavo di Gaetano Castrovilli con Pantaleo Corvino, che lo ha portato nelle giovanili della Fiorentina.

IMPEGNO PER CRESCERE – «La sua più grande qualità da giovane era la destrezza, ma all’inizio aveva anche qualche difetto di coordinazione: lo chiamavo spesso per incitarlo a lavorare su quell’aspetto e lui è stato bravo a correggersi. Questo dimostra quanta voglia ci abbia messo e i sacrifici che ha fatto per arrivare».

PERFETTO PER CONTE – «L’Inter lo vuole? In un centrocampo a tre, come interno è l’ideale per Conte. Quanto vale? 40 milioni? Forse per gamba».

DIVERSO DA VIDAL – «Castrovilli come Vidal? No, sono diversi: Arturo nel suo modo di giocare ci mette foga e determinazione, mentre a Gaetano vengono più naturali quegli inserimenti. Uno gioca più con rabbia, altro è più elegante. Stiamo comunque parlando di due grandissimi giocatori che interpretano ottimamente il ruolo di interno».