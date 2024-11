Corvino: «Barella il giocatore ideale, sia ingegnere che manovale»

Pantaleo Corvino, storico dirigente, scova talenti del calcio italiano e oggi al Lecce, ha elogiato Nicolò Barella. A detta sua, il giocatore dell’Inter sa fare tutto: giocatore totale.

SQUADRA MIGLIORE – In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, Pantaleo Corvino, DS del Lecce e storico scova talenti, ha risposto alla domanda sulla miglior squadra attualmente della Serie A. Il dirigente mette l’Atalanta davanti a Inter e Napoli. Questo il suo commento: «Da noi l’Atalanta di Gasperini. Il suo è un integralismo creativo. Apporta continue correzioni a un sistema di gioco ben definito, consolidato, punta alla perfezione. Di quel sistema, perché il calcio la perfezione non la contempla, grazie a Dio». D’altronde l’Atalanta sta giocando un calcio incredibile e anche in Europa sta dicendo fortemente la sua.

Corvino esalta Barella dell’Inter: un giocatore totale!

GIOCATORE IDEALE – Poi Corvino viene incalzato sul suo giocatore ideale. Da questo punto di vista, non ha dubbi. Il dirigente pone Nicolò Barella, vice capitano dell’Inter, su un gradino più alto. Il DS del Lecce lo etichetta in questo modo: «Resta Barella. Che sa essere manovale e ingegnere». Oggi Barella è uno dei centrocampisti più forti in circolazione, probabilmente tra i primi tre al mondo.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni