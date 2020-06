Corso, il messaggio di cordoglio da parte della Lega Serie A

Condividi questo articolo

La Lega Serie A si unisce al ricordo per Mario Corso – ex giocatore della Grande Inter – nel giorno della sua scomparsa: il messaggio di cordoglio pubblicato sul profilo ufficiale “Twitter”.

CORDOGLIO – Continua a dare grande tristezza la notizia della scomparsa di Mario Corso, ex giocatore della Grande Inter. Oltre al ricordo degli ex compagni di squadra Guarneri (vedi articolo) e Burgnich (vedi articolo), anche la Lega Serie A ha voluto pubblicare il suo messaggio di cordoglio per la famiglia: “Ci ha lasciati Mario Corso. Genio della Grande Inter, il suo sinistro ha fatto la storia della Serie A. Lega Serie A esprime il proprio cordoglio alla famiglia”.