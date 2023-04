Corsi (pres. Empoli): «Asllani? Sorpreso! Forse all’Inter altra gestione»

Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto in collegamento nel pomeriggio di Radio Sportiva. A domanda sullo scarso utilizzo di Asllani, che comunque stasera dovrebbe essere titolare in Juventus-Inter, non si è risparmiato una critica verso la società.

GESTIONE PARTICOLARE – Kristjan Asllani si è trasferito la scorsa estate dall’Empoli all’Inter. Arrivato a Milano con grandi aspettative, ha collezionato ventuno presenze ma per soli 568′. Fabrizio Corsi, presidente del club toscano, commenta lo scarso utilizzo: «Io guardo con attenzione, ovviamente sono interessato a quello che fa Asllani perché è come se fosse un nipote che è andato all’Inter. Io ho visto con attenzione tutte le partite che ha fatto Asllani, che abbia giocato un quarto d’ora o un tempo. Sono trovato assolutamente sopreso da chi ha commentato le partite dell’Inter e non ha visto quelle qualità che lo hanno fatto affermare da noi. Sabato ha fatto un quarto d’ora, è stato quasi perfetto se non fosse per un ultimo passaggio sbagliato verso gli attaccanti. Sono sorpreso che non trovi spazio, in un momento dove alcuni giocatori importanti stanno facendo malino. Lì si devono gestire dei campioni, o presunti tali, quindi la gestione dello spogliatoio magari porta a gestire al meglio certe persone».