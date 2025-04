Corsi, bel modo di motivare l’Empoli: «Napoli? Spero in un risultato non esageratamente pesante»

Corsi, presidente dell’Empoli, a tre giorni dalla partita di campionato contro il Napoli dà la la sua già per spacciata. Bel modo di motivare i suoi giocatori.

SCONFITTA ASSICURATA – Il campionato è ormai entrato nel vivo e ogni giornata sarà decisiva sia per quanto riguarda la lotta scudetto che per quella che concerne la salvezza. E lunedì sera, a tal proposito, ci sarà Napoli-Empoli al Diego Armando Maradona. Su Kiss Kiss Napoli, proprio in virtù di questa sfida, è stato intercettato telefonicamente il presidente dei toscani Fabrizio Corsi. Il patron ha risposto in una maniera piuttosto discutibile, dando praticamente l’Empoli già per spacciato. Questo il suo intervento: «Speriamo di fare una bella prestazione e che il risultato non sia esageratamente pesante. Va bene perdere, ma se facciamo una bella prestazione ci permette di preparare al meglio la prossima col Venezia che è fondamentale per noi». Insomma, non proprio un bel modo di approcciarsi alla prossima importante sfida. Inoltre, l’Empoli ha necessario bisogno di punti, vista la terzultima posizione in classifica, frutto di un cammino molto positivo durante la prima parte di stagione e decisamente negativo in questo 2025. Nella stessa giornata, l’Inter giocherà in casa contro il Cagliari, domani alle 18 il fischio d’inizio.