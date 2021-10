Corsi: «Fallo D’Ambrosio episodio da VAR. Cose così da anni, ma no alibi»

Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto a Si gonfia la rete su Radio Marte. Inevitabile parlare del match di ieri contro l’Inter con il presunto rigore non dato ai padroni di casa per un fallo di D’Ambrosio su Bajrami

GURDARE AVANTI – Fabrizio Corsi ha parlato così: «Oltre a farci il sangue amaro come ieri dobbiamo prenderci le cose positive. Abbiamo ospitato i Campioni d’Italia e avuto l’apprezzamento di tutti, abbiamo fatto il massimo per la situazione che si è creata in campo. Su queste cose belle si volta pagina e si guarda alla prossima. Togliere concentrazione e dare alibi non va bene, oggi è un altro giorno. Dialoghi nostri con la terna arbitrale? Sono ragazzi in gamba, mi spiace che le mie parole possano dispiacere. Dopo li ho visti anche dispiaciuti».

COSTANZA – «Logicamente il fallo su Bajrami è un episodio da VAR, l’arbitro può sbagliare. Io ho fatto 11 o 12 campionati in Serie A e questi episodi mi sono sempre successi. Noi non possiamo chiamare i dirigenti arbitrali, anche se presumo che molti lo facciano. L’anno scorso il presidente federale ha indicato una persona che potesse parlare con le società, l’anno scorso era Gianluca Rocchi che però ora è designatore. Ma una figura di questo genere oggi non c’è».