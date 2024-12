Corsa scudetto: occasione ghiotta per il Napoli che può allungare

Resta viva e super accesa la corsa per lo scudetto. La vittoria del Napoli ha riportato gli azzurri e Antonio Conte al primo posto insieme all’Atalanta che ieri aveva pareggiato contro la Lazio.

CORSA SCUDETTO – La vittoria del Napoli sul Venezia, arrivata solo negli ultimi dieci minuti, apre un nuovo scenario alla corsa per lo scudetto. Inter e Atalanta saranno impegnati nella prima settimana di gennaio nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Sarà proprio il derby lombardo ad aprire le danze con la prima semifinale in programma a Riyadh il 2 gennaio. Il giorno dopo invece toccherà a Milan e Juventus, due squadre che almeno fino ad oggi sono fuori dalla lotta scudetto. Con l’assenza di Atalanta e Inter, per il Napoli di Antonio Conte è ghiotta l’occasione di tornare primi e allungare nuovamente in classifica con una partita i più. Allo stesso tempo però ci si deve ricordare come l’Inter di Simone Inzaghi abbia ancora da recuperare la partita contro la Fiorentina stoppata nel primo tempo dopo il malore a Bove.