Correa torna titolare in Inter-Udinese! Il passato dà fiducia – TS

Joaquin Correa prenderà il posto di Lautaro Martinez e sarà lui a guidare l’attacco dell’Inter nella partita contro l’Udinese. Un compito importante per il Tucu.

RESPONSABILITÀ – Prendere il posto di Lautaro Martinez non è affatto facile. Un giocatore capace di diventare capocannoniere in un anno sia nel campionato italiano che in Copa America, di segnare gol a valanga in Champions League e di trascinare i suoi compagni con la fascia al braccio. Il Toro è tutto questo per i colori nerazzurri e in Inter-Udinese sarà assente. Al suo posto giocherà Joaquin Correa, che avrà un’occasione importantissima non solo per la titolarità, ma anche per le responsabilità che ne conseguono.

FUTURO – Correa vive una situazione particolare: è l’unico su cui l’Inter non ha un’opzione per rinnovare unilateralmente il contratto. Dopo il 30 giugno 2025 il Tucu andrà via e su di lui ci sono Internacional de Porto Alegre, Estudiantes e Siviglia. I suoi prossimi mesi varranno molto per il mercato estivo in cui Correa dovrà trovare sistemazione. Per questo partite come quella con l’Udinese rappresentano una svolta fondamentale per il calciatore. 272 minuti in stagione, un solo gol con il Verona, ma un’intesa estremamente funzionale con Marcus Thuram in coppia. Il passato impone fiducia, con l’Udinese il Tucu ha già fatto una doppietta.

