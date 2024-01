Correa torna solo in parte, Marsiglia eliminato al 18° rigore!

Correa torna a disposizione del Marsiglia, dopo due mesi fuori per l’ennesimo infortunio, ma non entra. In Coupe de France l’OM è eliminato ai rigori: dopo l’1-1 al 90′ finisce con un complessivo 10-9.

RITORNO RIMANDATO – Joaquin Correa non gioca dal 30 novembre, complice un infortunio contro l’Ajax in Europa League. Oggi, per la prima volta nel 2024, è tornato fra i convocati del Marsiglia per la partita di Coupe de France sul campo del Rennes. Il vantaggio marsigliese è opera di un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Jordan Veretout. Ma al gol dell’ex Roma al 29′ risponde Martin Terrier al 53′. Si va ai rigori (senza tempi supplementari), dove ne vengono segnati sedici di fila. Poi sbaglia Samuel Gigot e trasforma Aboubakar Nagida per il gol che manda avanti il Rennes. Correa chiude la Coupe de France senza presenze, col Marsiglia eliminato.