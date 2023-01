Correa, la sveglia che non suona mai! Flop col Parma come altri tre − TS

Quando Correa si sveglierà (e se si sveglierà) sarà probabilmente già troppo tardi. L’argentino ha collezionato l’ennesima prova deludente martedì sera in Coppa Italia col Parma. Il Tucu in buona compagnia

CHE FLOP − L’Inter ha una sveglia di nome Joaquin Correa. Pregi nessuno, difetti: non suona mai. Ennesima prova deludente del Tucu in Inter-Parma, match di Coppa Italia. L’argentino ha giocato tutta la gara, compresi i tempi supplementari, ma non è riuscito ad incidere collezionando la bellezza di zero tiri verso la porta. Il tempo sta per scadere, presto diventerà impossibile aspettarlo ancora. Il bilancio in questo biennio è terrificante: appena nove gol (in soli sei match) e assist col contagocce. I 30 milioni spesi per prenderlo ad oggi risultano una beffa. Contro il Parma, Correa non è stato l’unico flop. Malissimo anche Gagliardini e D’Ambrosio, due giocatori con contratto in scadenza e reduci da uno scarso impiego (più il secondo). Non pervenuto invece Robin Gosens, altro giocatore a rischio Correa bis se non cambia immediatamente mood.

Fonte: Tuttosport − Alessia Scurati