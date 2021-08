Correa subito il migliore in Verona-Inter. Handanovic, l’errore costa caro – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport”, ieri Correa subito il migliore in campo per i nerazzurri, all’esordio. Male Handanovic, prestazione insufficiente dopo l’errore che ha regalato il momentaneo vantaggio al Verona.

LA PAGELLE – Bastano quindici minuti a Joaquin Correa per prendersi l’Inter ed essere già il migliore. Voto 8 il suo per il “Corriere dello Sport” oggi in edicola: “il grimaldello che rompe la serratura. La vince lui, all’esordio, con un’insospettabile stacco da centravanti e un fendente rasoterra”, sottolinea il quotidiano romano Male invece Handanovic, il peggiore della squadra: il suo errore è decisivo per il momentaneo vantaggio del Verona, ancora a favore di Ilic che la scorsa stagione fece il suo primo gol in assoluto in Serie A proprio in casa e contro i nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida