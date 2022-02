Correa, rientro imminente. Convocato per il Derby di Coppa Italia? – TS

Il rientro di Joaquin Correa è imminente. Lo scrive il Tuttosport oggi in edicola: l’attesa per il rientro del “Tucu” potrebbe essere finita. L’argentino, infatti, potrebbe figurare fra i convocati del derby di Coppa Italia

RIENTRO – Joaquin Correa è vicino al rientro dall’infortunio. L’argentino, fermatosi nel corso di Inter-Empoli di Coppa Italia, è assente dal 19 gennaio per una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Secondo il Tuttosport, però, il rientro del “Tucu” è imminente. L’argentino, infatti, potrebbe essere convocato per Milan-Inter, derby di Coppa Italia in programma martedì alle 21.

Fonte: Tuttosport – F.M