Correa può tornare a essere decisivo per l’Inter in questo finale di stagione – CdS

Joaquin Correa, così come Robin Gosens (vedi articolo), sarà un’arma in più per l’Inter in questo finale di stagione. L’argentino vuole tornare a essere decisivo e avrà a disposizione queste ultime dieci partite tra campionato e Coppa Italia.

DECISIVO – Joaquin Correa a causa di un infortunio ha saltato ben sedici delle quaranta gare disputate dall’Inter fin qui. L’assenza più pesante, tra l’altro, è stata nel periodo più pesante per i nerazzurri, cioè tra gennaio e febbraio, quando i big-match e incrodi da dentro o fuori si sono susseguito l’uno dopo l’altro. In quel periodo sarebbe stata un’ottima alternativa a disposizione di Inzaghi, perché l’ex Lazio nelle gambe ha strappi che altri giocatori non hanno all’interno della rosa, soprattutto se parliamo di attaccanti. Ad ogni modo, l’argentino adesso è tornato a pieno regime e avrà a disposizione gli ultimi dieci match tra campionato e Coppa Italia per tornare a essere decisivo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.