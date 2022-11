Correa, il problema è doppio ma dall’Inter filtra ottimismo: riposo − SM

Joaquin Correa salterà il Mondiale in Qatar con l’Argentina a causa di un problema al ginocchio sinistro. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, dall’Inter filtra ottimismo.

A RIPOSO − Correa non parteciperà al Mondiale con l’Argentina per un problema al ginocchio sinistro, ma non solo. Secondo Sportmediaset, l’argentino ha un problema di tendinite doppia sia sulla gamba destra che su quella sinistra. Dall’Inter, però, fanno sapere che per l’argentino dovrebbe bastare il riposo durante le vacanze per riprendersi e ricominciare a lavorare dal 2 dicembre con l’Inter e andare a Malta insieme ai compagni.