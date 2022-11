Correa: «Partita importantissima stasera! Lukaku? Speriamo torni presto»

Joaquin Correa è intervenuto in collegamento con gli studi di Mediaset Infinity prima di Bayern Monaco-Inter, gara in programma alle 21.00 e valida per l’ultima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Di seguito le parole del numero 11 nerazzurro

OBIETTIVO VINCERE – Joaquin Correa, intervistato da Marco Barzaghi prima di Bayern Monaco- Inter, ha parlato dell’imminente match contro i bavaresi: «Bellissima partita da giocare, anche per vedere come siamo in questo momento, con tutti i cambi. Importantissimo per tutti dare il proprio contributo e fare il massimo per vincere. Juve? Dobbiamo pensare a oggi. Una squadra come l’Inter deve sempre pensare a vincere e dare il massimo, poi si pensa alla prossima partita. Per me è importante fare gol, ma per un attaccante aiutare la squadra è importantissimo.

LUKAKU IMPORTANTE PER NOI – L’argentino commenta anche l’infortunio di Romelu Lukaku, patito nella giornata di ieri: «Spero non sia grave. Lui sa quanto è importante per noi e quanto gli siamo vicino. Speriamo torni presto».