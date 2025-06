Correa, Paiva (All. Botafogo) in estasi: «Entusiasma allenatore e tifosi»

Correa pronto a sbarcare al Botafogo in Brasile e giocherà anche il Mondiale per Club. Sul Tucu ex Inter si è espresso l’allenatore della squadra Renato Paiva. Questo il suo grande elogio.

ELOGI DAL NUOVO ALLENATORE – Joaquin Correa nelle prossime ore sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Botafogo. Il centravanti argentino lascia quindi l’Inter per volare in Brasile, dove giocherà almeno per due anni e mezzo (secondo il suo contratto). Inoltre, avrà anche l’opportunità di giocare al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Il tecnico del Botafogo, Renato Paiva, ha parlato in sala stampa proprio del Tucu, così come del prossimo acquisto Arthur Cabral, ex Fiorentina. Ecco le parole dell’allenatore: «Vorrei contare su entrambi ai Mondiali. Mi aiuterebbero immensamente. Arthur (Cabral) è un ottimo finalizzatore, abbiamo bisogno di un uomo così. Joaquín può giocare in qualsiasi ruolo in attacco. Se guardate il suo curriculum, anche con la nazionale argentina, vedrete che ha una conoscenza enorme del gioco. Entusiasma qualsiasi allenatore e qualsiasi tifoso. Spero di poter contare su di lui». Attacco praticamente made in Serie A per la formazione brasiliana. Infatti, Arthur Cabral ha giocato alla Fiorentina. All’Inter, Correa non ha lasciato un grande ricordo: 99 partite, condite da 12 gol e nove assist.