Correa, oggi la verità sull’infortunio con gli esami strumentali – TS

Joaquin Correa aveva iniziato benissimo la sua partita contro la Roma ma è stato costretto ad uscire per un problema fisico. Oggi l’argentino capirà l’entità dello stop e per quante partite dovrà stare fermo (vedi articolo). Ecco le prime sensazioni.

2021 FINITO – El Tucu Correa sembrava essere tornato pienamente in forma e aveva giocato le ultime tre partite da titolare. Ora però, visto l’infortunio accusato contro la Roma che lo ha visto lasciare il campo dopo 58 minuti, la preoccupazione per lo stop di Correa è alta in casa Inter. «La squadra oggi decollerà per Barajas alle tre del pomeriggio e non ci sarà Joaquin Correa che oggi farà gli esami strumentali alla coscia sinistra – spiega Tuttosport -. La preoccupazione è che si tratti di uno stiramento. Certo è che tutto fa pensare – anche nel caso di una diagnosi più “morbida” – che il suo 2021 sia finito all’Olimpico».

MERCATO – Sarebbe un brutto colpo per Inzaghi che ha voluto fortemente Correa in estate considerando anche che, in avanti, il solo Alexis Sanchez non può dare il giusto cambio a Dzeko e Lautaro Martinez. In Viale della Liberazione Marotta e Ausilio riflettono e magari, a gennaio, torneranno sul mercato per rinforzare questo reparto spesso decimato.

FONTE – Tuttosport -Stefano Pasquino