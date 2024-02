Correa, per il Marsiglia prosegue la corsa Champions League: l’Inter osserva

Il Marsiglia scende in campo questa sera alle 21 contro il Metz per continuare la rincorsa alla Champions League, distante però 7 punti. L’Inter osserva, anche per la situazione legata al riscatto di Joaquin Correa.

CORSA EUROPEA – Il Marsiglia prosegue la sua rincorsa, nella speranza di arrivare al terzo posto che varrebbe la Champions League. Questa sera la sfida in casa contro il Metz, che anche l’Inter seguirà per capire la situazione di Joaquin Correa, il cui obbligo di riscatto scatta nel caso di qualificazione alla Champions da parte dei marsigliesi. In ogni caso, questa sera l’argentino partirà soltanto dalla panchina.