Correa, lungo stop! Salta Sampdoria-Inter (e non solo): lo scenario – TS

Joaquin Correa si è fermato per infortunio alla vigilia di Inter-Milan. Per l’argentino, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, si profila un lungo stop

INFORTUNIO – Joaquin Correa si è fermato nuovamente per infortunio. L’argentino, infortunatosi alla vigilia del derby contro il Milan, si è sottoposto nella giornata di ieri a degli esami che hanno evidenziato una distrazione del muscolo della coscia destra. Secondo Tuttosport l’argentino dovrebbe stare fuori almeno un mese: salterà quindi la trasferta di Genova contro la Sampdoria, il match contro l’Udinese e la sfida di Champions League contro il Porto. Speranze per il recupero per la trasferta di Bologna del 26 febbraio, ma è probabile il recupero per la sfida del 5 marzo contro il Lecce.

Fonte: Alessia Scurati